Представлены смарт-часы OPPO Watch X2

Компания OPPO пополнила ассортимент флагманских умных часов моделью Watch X2, которая оценена на дебютном сингапурском рынке в эквивалент 375 долларов. Новинка получила корпус из нержавеющей стали, безель из титана, вращающуюся заводную головку с широким функционалом, 1,5-дюймовый AMOLED LTPO-дисплей с сапфировым стеклом и пиковой яркостью 2200 нит, поддержку постоянно включенного экрана, водонепроницаемость на уровне 5 АТМ, прочность по стандарту MIL-STD-810H, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, сопроцессор BES2800BP, предустановленную ОС Google Wear, 8-канальный датчик сердечного ритма, 16-канальный датчик кислорода в крови, датчик для измерения температуры запястья и ЭКГ, двойной модуль GPS и поддержку NFC.

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