Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с 1,7-дюймовым изогнутым дисплеем

Pebble, производитель гаджетов в Индии под торговой маркой Pebble, выпустил новые умные часы Pebble Pace Pro. Pebble Pace Pro имеет квадратный дизайн с 1,7-дюймовым изогнутым HD-дисплеем. Часы оснащены физической кнопкой которая расположилась на правой стороне. Он имеет корпус из сплава и весит всего 46 граммов. Смарт-часы имеют 100 циферблатов, которые можно настроить в специальном приложении.

Часы поставляются с такими функциями для здоровья, как датчик SpO2 для измерения уровня кислорода в крови, датчик сердечного ритма и артериального давления. Устройство поставляется с отслеживанием сна и имеет 8 спортивных режимов. Как заявляет производитель, аккумулятора хватит на 15 дней в обычном режиме. Умные часы могут управлять музыкой и принимать или отклонять вызовы.

Комментарии и отзывы Pebble Pace Pro
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