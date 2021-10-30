Представлены смарт-часы Redmi Watch 2 Lite

Компания Xiaomi довольно неожиданно пополнила ассортимент смарт-часов моделью Redmi Watch 2 Lite, которая сразу представлена для международных продаж. Новинка характеризуется 1,55-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 320:360 пикселей, поддержкой GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou и Bluetooth 5.0, функцией отслеживания качество сна, частоты сердечных сокращений в режиме 24/7, уровня кислорода в крови (SpO2), уровня стресса, менструального цикла для женщин, 100 режимами тренировок, из которых 17 являются профессиональными режимами, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, аккумулятором на 262 мАч с автономностью до 10 дней в обычном режиме работы, тремя расцветками, шестью ремешками, а также поддержкой операционных систем Android (от 6.0) и iOS (от 10.0). Цена устройства будет объявлена позже.