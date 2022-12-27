Представлены смарт-часы Redmi Watch 3

Компания Redmi сегодня представила не только новые смартфоны, но и умные часы Redmi Watch 3. Новинку оснастили увеличенным до 1,75-дюйма экраном с плотностью пикселей 341 PPI, максимальной яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой режима Always-On Display, модулями GPS и NFC, микрофоном и динамиком, датчиками для измерения ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, 200 темами оформления экрана, 121 режимом тренировок, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM и временем автономной работы до 12 днем. 12 дней. Цена часов в Китае составляет 72 доллара.