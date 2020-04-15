Представлены смартфоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

Компания Honor представила смартфон Honor 30 Pro и его старшую версию Honor 30 Pro+, которая уже заняла второе место в рейтинге камерофонов лаборатории DxOMark. Новинки оснастили 6,57-дюймовым дисплеем-водопадом OLED с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, подэкранными дактилоскопами, топовым чипсетом Kirin 990 5G с поддержкой сетей 5G, жидкостной системой охлаждения, сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6+, стереодинамиками, Magic UI 3.1 на базе Android 10, аккумуляторы ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Honor 30 Pro получил тройную камеру с модулями на 40 Мп, 16 Мп и 8 Мп. Старшую модель оснастили квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX700 на 50 Мп, как в Huawei P40 Pro, 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратный цифровым зумом, 16 Мп сверхширокоугольной и 5 Мп телефото-модулями. Также Honor 30 Pro+ имеет беспроводную зарядку на 27 Вт. Honor 30 Pro оценен в 566 долларов за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а Honor 30 Pro+ в 707 долларов.