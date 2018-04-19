Представлены смартфоны Moto G6 Play и Moto G6 Plus

2018-04-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto G6 Play; [61]
Помимо смартфона Moto G6 компания Motorola представила сегодня упрощенную модель Moto G6 Play и более продвинутую Moto G6 Plus. Moto G6 Plus получил 5,93-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), процессор Snapdragon 630, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру на 12 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев, защиту от брызг и аккумулятор на 3200 мАч.

Moto G6 Play оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч. Moto G6 Plus оценен в 299 евро, а Moto G6 Play обойдется в 199 долларов.

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