Представлены смартфоны Sharp Aquos Sense 3 Lite и Aquos Sense 3

Компания Sharp представила смартфоны Aquos Sense 3 Lite и Aquos Sense 3, которые станут доступны для покупки в следующем месяце. Старшая модель получила 5,5-дюймовый IGZO-экран с разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двойную основную камеру с 12-Мп модулями, фронтальную камеру на 8 Мп, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенями IPX5/8 и IP6X, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Aquos Sense 3 Lite отличается одинарной 12-Мп камерой. В качестве операционной системы используется Android 9 Pie. Габариты устройств равны 147:70:8,9 мм, масса – 170 г.