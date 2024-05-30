Представлены смартфоны Tecno Camon 30 series LOEWE Design Edition

Компания Tecno и немецкий производитель LOEWE объявили о выходе серии смартфонов Tecno Camon 30 series LOEWE Design Edition. Новинки отличаются от обычных версий «экологически чистым и стильным дизайном». Смартфоны получили тыльные панели, изготовленные в том числе из кофейной гущи. Утверждается, что данные панели не только красивее, чем аналоги с натуральной и синтетической кожей, но и долговечнее. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже. Напомним, что модель Tecno CAMON 30 Pro 5G недавно появилась в российской продаже по цене в 45 тысяч рублей за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.