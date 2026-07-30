Пауэрбанк itel Zeno на 20000 мАч оценили в 20 долларов

Компания itel пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделями Zeno ёмкостью 10000 и 20000 мАч, которые обойдутся на дебютном индийском рынке в эквивалент 13 и 20 долларов соответственно. Первая модель получила поддержку 22,5-Вт быстрой зарядки, цифровой индикатор заряда батареи, два выходных порта и встроенный кабель-ремешок USB-C – USB-C на 3 А. Вариант с ёмкостью 20000 мАч может похвастаться поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, встроенным кабелем USB-C, цифровым индикатором заряда аккумулятора и совместимостью со популярными стандартами зарядки PD 3.0, QC 3.0 и Apple 2.4A. Сами новинки получились довольно компактными, что заметно по рендеру со смартфоном Zeno 100 Pro.

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