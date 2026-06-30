HONOR X80 Pro Max 5G сразу стал бестселлером

Компания HONOR похвасталась успехами смартфона X80 Pro Max, который вчера появился в продаже. Утверждается, что за первый день был реализовано более 45 тысяч устройств, что делает новинку самым продаваемым Android-смартфоном в первый день продаж в 2026 году.

Напомним, что главной особенностью X80 Pro Max стал аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2788:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 10000 нит, частотой ШИМ-регулировки с частотой 3840 Гц и рамками шириной 1,3 мм, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, версиями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ, предустановленной прошивкой MagicOS 10.0 на основе ОС Android 16, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп (поддержка оптической стабилизации), селфи-камерой разрешением 8 Мп, поддержкой 90-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, конструкцией с амортизирующей рамой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, стереодинамиками с поддержкой объёмного звучания, модулем NFC, а также корпусом толщиной 8,08 мм и массой 203 граммов. Цена смартфона на китайском рынке стартует с 295 долларов.