Смартфон OnePlus N6x с АКБ на 7000 мАч оценили в 200 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью OnePlus N6x, которая базируется на 6-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 6360 Apex с максимальной частотой до 2,4 Ггц и производительностью в бенчмарке AnTuTu более 600 тысяч баллов. Новинка также характеризуется предустановленной прошивкой OxygenOS 16 на базе ОС Android 16, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит в режиме HBM, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной, 5-Вт обратной проводной и обходной зарядок, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, а также корпусом толщиной 8,65 мм и массой 214 граммов. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке по эквивалентной цене в 200 и 220 долларов соответственно.