Представлены спортивные часы Casio G-Shock GBD-300

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GBD-300, которая относится к спортивной серии G-SQUAD. Новинка характеризуется корпусом из биопластика с габаритами 48,9:47,4:14,9 мм и массой 60 граммов, ЖК-экраном MIP, водонепроницаемостью до 200 метров, акселерометром, адаптером Bluetooth для сопряжения со смартфоном, функцией Auto Lap для отслеживания темпа бега, приложением G-SHOCK MOVE для мониторинга физической активности, автоматической подсветкой, автокалендарем, мировым временем, секундомером, таймером, индикатором уровня заряда аккумулятора, четырьмя ежедневными будильниками, энергосбережением, таймером обратного отсчёта и уведомлениями со смартфона. Часы станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 200 долларов.

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