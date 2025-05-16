Представлены спортивные часы Garmin Forerunner 570

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Forerunner 570, которая ориентирована на любителей активного образа жизни. Новинка характеризуется корпусом с алюминиевой рамкой в версиях на 42 мм и 47 мм, силиконовым ремешком, защитным стеклом Gorilla Glass 3, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 точек и 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 454:454 точек в старшей версии, датчиком для измерения сердечного ритма, уровня насыщения крови кислородом, датчиком для измерения температуры кожи, модулем NFC, динамиком, микрофонами, технологией SatIQ и многодиапазонным GPS для отслеживания местоположения, встроенными картами, 8 ГБ флеш-памяти, а также автономностью до 11 дней или до 18 часов с включенным GPS. Часы оценены на американском рынке от 550 долларов.

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