Представлены стильная 3D-карта ASUS GeForce RTX 3070 KO

Компания ASUS объявила о выходе новой серии видеокарт с приставкой KO – Korean Origin или «корейское происхождение». Изделия данной серии будут продаваться только в Южной Корее. Первой новинкой станет видеокарта GeForce RTX 3070 KO. Утверждается, что команда дизайнеров и менеджеров проектировала продукт полгода, учтя пожелания корейских пользователей, а дизайн карты, вдохновленный корейской культурой, был выбран из десяти вариантов. Сама новинка оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами, пятью интерфейсами (три DisplayPort и два HDMI), толщиной в 2,5 слота и двумя 8-контактными разъемами дополнительного питания. Тактовые частоты и цена буду объявлены позже.