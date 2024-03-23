Представлены сверхпрочные часы Kospet Tank T3 Ultra

Сетевые источники сообщают о выходе защищенных умных часов Kospet Tank T3 Ultra, которые оценены в 120 долларов. Новинка характеризуется прочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810H и максимальной защитой согласно степени IP69K, приемником GPS, высотомером, компасом, батареей ёмкостью 470 мАч, максимальным временем автономной работы до 15 дней или до 5 дней при активном использовании, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, адаптером беспроводной связи Bluetooth, поддержкой 170 режимов тренировок, измерением ЧСС, SpO2 и артериального давления.