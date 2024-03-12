Представлены телевизоры Hisense S59

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Hisense S59, в которую вошли модели с диагоналями 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, акустической системой формата 2.1 суммарной мощностью 60 Вт и поддержкой технологий Dolby и DTS, четырехъядерной платформой A73, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, интерфейсами HDMI, USB-A 3.0 и USB-A 2.0, портом RJ45, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. На родном для производителя китайском рынке телевизоры оценены в 3000, 4000 и 5550 юаней, что составляет примерно 415, 555 и 770 долларов соответственно.