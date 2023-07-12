Представлены телевизоры Honor Smart Screen 5

Компания Honor пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen 5, которая состоит из моделей на 75 и 65 дюймов по диагонали. Новинки оценены в 680 и 515 долларов соответственно. Телевизоры характеризуются экранами с разрешением 4К, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой обновления до 240 Гц, интерфейсом HDMI 2.1, однокристальной системой MediaTek MT9653, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой MagicOS икамерой разрешением 50 Мп, которая может пригодиться для захвата движений в играх и во время фитнес-тренировок. Новинки станут доступны для предварительного заказа 12 июля, а 20 июля стартуют розничные продажи.