Представлены телевизоры LG QNED Evo 2025

Компания LG Electronics пополнила ассортимент телевизоров серией QNED evo 2025, в которую вошли модели с диагональю от 40 до 100 дюймов. Новинки характеризуются панелями с улучшенной цветовой гаммой, новой технологией с цветовым охватом Dynamic QNED Color Solution с заменой квантовых точек, технологией True Wireless 4K, отдельным модулем Zero Connect Box с передачей 4K-видео с кадровой частотой 144 Гц по беспроводной сети на ТВ, платформой α8 AI с увеличенной на 70% производительностью, функциями ИИ с улучшенным масштабированием и анализом картинки и преобразованием 2-канальных источников звука в виртуальный звук формата 9.1.2. Цены и дата начала продаж телевизоров серии будут объявлены позже.