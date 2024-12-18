Представлены телевизоры LG QNED Evo 2025

Компания LG Electronics пополнила ассортимент телевизоров серией QNED evo 2025, в которую вошли модели с диагональю от 40 до 100 дюймов. Новинки характеризуются панелями с улучшенной цветовой гаммой, новой технологией с цветовым охватом Dynamic QNED Color Solution с заменой квантовых точек, технологией True Wireless 4K, отдельным модулем Zero Connect Box с передачей 4K-видео с кадровой частотой 144 Гц по беспроводной сети на ТВ, платформой α8 AI с увеличенной на 70% производительностью, функциями ИИ с улучшенным масштабированием и анализом картинки и преобразованием 2-канальных источников звука в виртуальный звук формата 9.1.2. Цены и дата начала продаж телевизоров серии будут объявлены позже.

144-Гц телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 вышли в Кита…
Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок телевизоры серии TV S Pro Mini LED 2025, в которую …
Представлены телевизоры Hisense Vidda Discovery X Pro…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Vidda Discovery X Pro, в которую вошли модели с…
Представлены телевизоры Xiaomi TV Max 85 2025 и TV Max 100 2…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделями TV Max 85 2025 и TV Max 100 2025, которые полу…
Представлен лазерный проектор Epson EH-QS100B/W …
Компания Epson представила ультракороткофокусный проектор EH-QS100B/W, который ориентирован на создание д…
Представлен лазерный проектор Hisense C2 Ultra…
Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных мини-проекторов моделью C2 Ultra, которая подойдет фаната…
85-дюймовый телевизор Amazon Fire TV Omni Mini-LED оценен в …
Компания Amazon пополнила ассортимент телевизоров серией Fire TV Omni Mini-LED, в которую вошли модели с …
Телевизор Tuvio 4К ULTRA HD OLED Frameless оценен в 102 тыся…
Компания Яндекс выпустила в российскую продажу флагманские умные телевизоры Tuvio 4К ULTRA HD OLED Framel…
Телевизор TCL Thunderbird 100MAX 2025 оценен в $1260…
Компания TCL представила на домашнем китайском рынке телевизор Thunderbird 100MAX 2025, который получил 1…
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor