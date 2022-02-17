Представлены телевизоры OnePlus TV Y1S и Y1S Edge

Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров моделями Y1S и Y1S Edge, каждая из которых получила 32- и 43-дюймовые панели с разрешением HD+ и Full HD соответственно. Новинки характеризуются предустановленной ОС Android TV 11, поддержкой HDR10, HDR10+ и HLG, акустической системой мощностью 20 Вт и 24 Вт соответственно, поддержкой Bluetooth и Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), а также технологией OnePlus Connect 2.0, при котором можно использовать смартфон как пульт дистанционного управления. Цена OnePlus TV Y1S с диагональю 32 дюйма составляет 220 долларов, OnePlus TV Y1S на 43 дюйма – 360 долларов, TV Y1S Edge на 32 дюйма – 225 долларов и TV Y1S Edge на 43 дюйма – 375 долларов.

Комментарии и отзывы OnePlus TV Y1S
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