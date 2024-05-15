Представлены телевизоры Panasonic Z80A, Z85A и Z90A

Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров линейками Z80A, Z85A и Z90A. Первая получила модели с диагональю 48, 55 и 65 дюймов, вторая – версии на 55 и 65 дюймов, а третья – на 42, 48, 55 и 65 дюймов. Panasonic Z80A оснащаются OLED-матрицами с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, Dolby Vision IQ и режима Filmmaker, а также чипом HCX Processor.

Варианты на 55- и 65-дюймов в серии Z90A характеризуются Master OLED Pro Cinema-панелями с более высокой яркостью, контрастностью и расширенным цветовых охватом, а также частотой обновления 144 Гц. Серия Z85A получила 120-Гц дисплеи. Также отметим платформу HCX Pro AI, акустическую систему с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсы HDMI 2.1, технологии VRR, FreeSync Premium, ALLM и программный интерфкйс Fire TV. Panasonic Z80A появятся в продаже в сентябре по цене от 1600 евро, а Panasonic Z85A и Z90A выйдут в июле по цене от 1800 и от 2000 евро.