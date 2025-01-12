Представлены телевизоры Panasonic Z95B

Компания Panasonic пополнила ассортимент премиальных телевизоров серией Panasonic Z95B, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 77 дюймов. Новинки получили инновационную OLED-матрицу Primary RGB Tandem с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, систему охлаждения ThermalFlow для лучшей яркости, контрастности и цветопередачи, поддержку Dolby Vision IQ, режим Prime Video Calibrated Mode, калибровку Calman, стандарт ISFccc, 144 Гц, поддержку технологий синхронизации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, новый чип HCX Pro AI MK II с интеллектуальным масштабированием контента и уменьшением шума, предустановленную платформу Amazon Fire TV и поддержку беспроводной потоковой передачи с iPhone или Mac посредством Apple AirPlay. Телевизоры станут доступны для покупки в июне, но цены пока не раскрываются.

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