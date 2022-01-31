Представлены телевизоры Philips OLED807

Компания Philips пополнила ассортимент телевизоров первой моделью, построенной на панелях OLED EX. Речь идет о серии Philips OLED807, полноценный релиз которой ожидается в этом году. Чем примечательны дисплеи OLED EX, за производство которых отвечает компания LG Display? Главная особенность, это повышенная яркость. Данные панели на 30% ярче, если сравнивать их с OLED-экранами. При этом точные пока не раскрываются.

Отмечается, что в телевизорах OLED807 нашли применение диоды с дейтериевыми компонентами, которые могут похвастаться большей эффективностью, нежели обычный водород. В серию OLED EX войдут модели с диагональю 48, 55, 65 и 77 дюймов. Они характеризуются разрешением 4K, разъемом HDMI 2.1, переменной частотой обновления от 48 до 120 Гц, поддержкой HDR, адаптивной подсветкой Ambilight, предустановленной ОС Android TV, поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, а также 70-Вт акустической системой формата 2.1.