Представлены телевизоры Realme Smart TV X Full HD

Компания Realme пополнила ассортимент телевизоров 40- и 43-дюймовыми моделями Smart TV X Full HD, которые оценены в 300 и 340 долларов соответственно. Новинки характеризуются предустановленной ОС Android TV 11.0, разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью до 400 кд/м2, углом обзора 178 градусов, поддержкой HDR 10, функцией снижения задержки ALLM Auto Low Latency Mode, четырехъядерной платформой с графикой Mali-G31 MP2, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, контроллером Ethernet, двумя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB, интерфейсом S/PDIF, двумя 12-Вт динамиками и двумя твитерами.

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