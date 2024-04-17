Представлены телевизоры Redmi Smart TV 2025

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой Redmi Smart TV 2025, в которую вошли модели с диагональю экрана 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются панелями с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит, 78-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE<3, четырехъядерной однокристальной системой A53, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, акустической системой с двумя динамиками по 10 Вт и поддержкой DTS, металлическим корпусом, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, интерфейсами USB 2.0 и HDMI 2.0, а также предустановленной операционной системой Xiaomi HyperOS. Телевизоры оценены на местном для производителя китайском рынке в 195, 220 и 305 долларов соответственно.

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