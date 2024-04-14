Представлены телевизоры Samsung Crystal 4K Vision Pro

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией Crystal 4K 2024, в которую вошли модели Vision Pro, Crystal 4K Vivid и Crystal 4K Vivid Pro. Новинки имеют размеры экрана от 43 до 75 дюймов. Телевизоры характеризуются VA-матрицами с разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой HDR10+, фирменным чипом Crystal Processor 4K, 20-Вт стереофоническими динамиками, поддержкой технологии OTS Lite для трехмерных звуковых эффектов, функцией Q-Symphony, фирменной операционной системой Tizen Smart TV, поддержкой голосовых помощников Samsung Bixby и Amazon Alexa, игровым режимом и Motion Xcelerator, пультом управления SolarCell Remote с поддержкой солнечной зарядки, тремя интерфейсами HDMI и одним USB-A, оптическим аудиоразъемом, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. В Индии за новинки просят от 370, от 355 и от 385 долларов соответственно.

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