85-дюймовый телевизор Hisense UX 2026 RGB-Mini LED оценили в $5075

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской линейкой UX 2026 RGB-Mini LED, которая состоит из моделей с диагональю 85, 100 и 116 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, технологией RGB-Mini LED, подсветкой Linglong 4-core True Color, включающей до 43008 зон локального подсветки, пиковой яркостью 10000 нит в режиме XDR Pro, фирменным чипом обработки изображений Hi‑View AI Engine H7 Pro, сверточным управлением подсветкой с глубиной до 134 бит, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, панелью Obsidian Screen Ultra с уровнем отражения 1,28%, кадровой частотой до 180 Гц, корпусом толщиной 37 мм и звуковой системой Devialet Pro. Цена телевизоров на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 5075, 7975 и 17395 долларов соответственно.