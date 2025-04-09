Представлены телевизоры Sony BRAVIA 2 II

Компания Sony пополнила ассортимент телевизоров серией BRAVIA 2 II, которая состоит из моделей с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются LCD-панелями с подсветкой Direct LED, разрешением 4K Ultra HD, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой 4K X-Reality PRO, Motionflow XR, HDR10 и IMAX Enhanced, фирменным чипом X1, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, 16 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1 и USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, предустановленной ОС Google TV, поддержкой Auto HDR Tone Mapping для автоматической настройки HDR при первом подключении игровых консолей Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, а также автоматическим переходом в игровой режим.