Представлены телевизоры Sony BRAVIA XR OLED A80L

Компания Sony пополнила ассортимент OLED-телевизоров серией BRAVIA XR OLED A80L, которая состоит из четырех моделей. Это телевизоры XR-55A80L, XR-65A80L, XR-77A80L и XR-83A80L с панелями на 55, 65, 77 и 83 дюйма по диагонали соответственно. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 120-Гц, поддержкой HDR10, HLG и Dolby Vision, когнитивным чипом Sony XR, 32 ГБ флеш-памяти, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, двумя разъемами USB 2.0, портом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, акустической системой с поддержкой Dolby Audio и Dolby Atmos, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизор XR-65A80L уже появился в индийской продаже по цене в 4280 долларов, а вот цены остальных моделей пока не объявлены.