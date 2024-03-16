Представлены телевизоры Thunderbird Crane 6 Pro 2024

Бренд Thunderbird пополнил ассортимент телевизоров серией Thunderbird Crane 6 Pro 2024, которая состоит из моделей с диагональю экранов 55 и 65 дюймов соответственно. Новинки характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 1300 нит, поддержкой Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, чипом Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 мощностью 50 Вт и сабвуфером на 20 Вт, интерфейсами HDMI 2.1, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Телевизоры оценены на китайском рынке в 420 и 520 долларов соответственно.