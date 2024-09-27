Представлены телевизоры Xiaomi TV Max 85 2025 и TV Max 100 2025

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделями TV Max 85 2025 и TV Max 100 2025, которые получили QLED-матрицы с технологией Quantum Dot на 85 и 100 дюймов по диагонали соответственно. Новинки характеризуются разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HLG и режима Filmmaker, 15-Вт стереодинамиками с Dolby Atmos, 4-ядерной платформой Cortex A73 с графикой Mali-G52, 3 ГБ ОЗУ и и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, тремя интерфейсами HDMI 2.1, двумя разъемами USB, портом Ethernet, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом CI+ и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены на европейском рынке в 1300 и 2000 евро соответственно.