Представлены телевизоры серии Philips PUS9000 QLED

Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров серией Philips PUS9000, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицей WCG LCD QD с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, процессором P5, поддержкой технологии Freesync Premium, четырьмя интерфейсами HDMI и предустановленной ОС Titan с Game Bar 2.0. Версия с диагональю 43 дюйма получила акустическую систему формата 2.0 мощностью 20 Вт, версии на 50, 55 и 65 дюймов оснастили 40-Вт звуковой системой 4.0, а старшие версии – акустикой 2.1 мощностью 50 Вт. Телевизоры появятся в продаже в апреле этого года, но цена пока не раскрывается.

Представлены телевизор LG OLED evo TV 2025…
Компания LG представила серию телевизоров OLED evo TV 2025, которая состоит из моделей OLED G5 и OLED M5.…
Представлены телевизоры Panasonic Z95B…
Компания Panasonic пополнила ассортимент премиальных телевизоров серией Panasonic Z95B, в которую вошли м…
LG Display показала OLED-дисплей нового поколения…
Сегодня компания LG Display официально раскрыла все подробности о своей новой технологии OLED-дисплея с ч…
Представлен компактный проектор Leica Cine Play 1…
Компания Leica пополнила ассортимент кинопроекторов моделью Leica Cine Play 1, которая оценена в 3795 дол…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдн…
Если пару лет назад Яндекс специализировалась только на выпуске оболочки для ТВ, то со временем компания …
Redmi Smart TV A75 2025 Energy Saving Editon оценен в $410…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Redmi Smart TV A75 2025 Energy Saving Edition, …
Светодиодные экраны от Детектор Групп: качество и надежность…
В современном мире визуальная информация становится все более актуальной. Светодиодные экраны представ…
Лазерные проекторы Epson EH-QS100 появились в продаже …
Компания Epson дала старт европейским продажам ультракороткофокусных проекторов EH-QS100W и EH-QS100B, ко…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor