Представлены телевизоры серии Philips PUS9000 QLED

Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров серией Philips PUS9000, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицей WCG LCD QD с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, процессором P5, поддержкой технологии Freesync Premium, четырьмя интерфейсами HDMI и предустановленной ОС Titan с Game Bar 2.0. Версия с диагональю 43 дюйма получила акустическую систему формата 2.0 мощностью 20 Вт, версии на 50, 55 и 65 дюймов оснастили 40-Вт звуковой системой 4.0, а старшие версии – акустикой 2.1 мощностью 50 Вт. Телевизоры появятся в продаже в апреле этого года, но цена пока не раскрывается.