Представлены телевизоры серии TCL C8L

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией TCL C8L, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями WHVA 2.0 Ultra с технологией SQD-Mini LED, от 1008 до 4032 зон локального затемнения, пиковой яркостью от 3000 до 6000 нит, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц (до 288 Гц с VRR), 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, сертификацией IMAX Enhanced, поддержкой фирменных технологий Super QLED и Ultra Color Filter Panel, чипом обработки изображения TSR AiPQ с алгоритмами TCL AI, акустикой Bang & Olufsen, предустановленной ОС Google TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 с поддержкой eARC, ARC и HDMI CEC, а также поддержкой AMD FreeSync для комфортного игрового процесса. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.

