Представлены титановые часы Casio G-Shock MRG-B5000R-1

Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B5000R-1, которая появится в продаже 1 января 2024 года. Новинка характеризуется циферблатом с кирпичным узором и круговыми линиями золотого цвета, черным DLC-покрытием на корпусе, конструкцией Multi-Guard, корпусом и безелем из титанового сплава Ti64, сапфировым стеклом для защиты экрана, ремешком Dura Soft, солнечной батареей Tough Solar, радио-хронометрированием для автоматического регулирования времени, адаптером беспроводной связи для сопряжения со смартфоном, водозащитой 20 бар, габаритами 49,4:43,2:12,9 мм и массой 103 грамма.

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