Представлены титановые часы OPPO Watch X3

Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch X3, главной особенностью которой является корпус из титана с прочностью до 950 МПа. Новинка также характеризуется 1,5-дюймовым LTPO-экраном с разрешением 466:466 точек и сапфировым стеклом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, процессором Qualcomm Snapdragon W5, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, отслеживанием уровня кислорода в крови, ЧСС, качества сна и риска апноэ, оценкой риска гипертонии, режимом быстрой диагностики, поддержкой 100 режимов тренировок, ИИ-тренером, батареей ёмкостью 646 мАч, автономностью до 5 дней или до 16 дней в энрегосберегающем режиме, а также предустановленной операционной системой ColorOS Watch 16.0. Цена часов на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 375 долларов.

