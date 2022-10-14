Представлены топовые смарт-часы Amazfit Falcon

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов премиальной моделью Amazfit Falcon, которые оценены в 500 долларов или 500 евро в зависимости от региона продаж. Новинка характеризуется титановым корпусом, сапфировым стеклом для защиты дисплея, защитой от воды в соответствии со степенью 20 ATM, возможностью работы в диапазоне температур от +70°С до -40°С, 150 спортивными режимами, навигацией в реальном времени, мониторингом ЧСС, SpO2 и уровня стресса, 1,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 416:416 пикселей, модулем GPS, батареей ёмкостью 500 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi (2,4 ГГц), автономностью до 14 дней в режиме обычной работы и до 30 дней в режиме энергосбережения.

Часы Noise ColorFit Icon 2 оценены в 30 долларов…
Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью ColorFit Icon 2, которые продаются в Индии по це…
Apple Watch Ultra не пригодны для ремонта…
Совсем недавно умные часы Apple Watch Ultra отправились в продажу и уже нашлись пользователи, которые реш…
Amazfit представила смарт-часы GTS 4 Mini за 120 долларов…
Популярный бренд носимых устройств Amazfit представил преемника модели GTS 2 Mini под названием Amazfit G…
Часы Amazfit GTR 4 показали на рендерах…
В сети появились изображения и подробности об умных часах Amazfit GTR 4 и GTS 4, которые будут отличаться…
Fitbit анонсировала носимые устройства серий Sense 2, Inspir…
Американский бренд Fitbit принадлежащая Google, готовится к выпуску новой линейки носимых устройств - Fit…
Фитнес-браслет Huawei Band 7 подешевел до $30…
Официальный магазин Huawei на китайской площадке TMall снизил цены на популярный фитнес-браслет Huawei Ba…
Часы Garmin Venu Sq 2 готовы к выходу…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями об умных часах Garmin Venu Sq 2, которые получат две версии: с…
Представлены часы Samsung Galaxy Watch 5…
Компания Samsung пополнила ассортимент смарт-часов моделями Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, которые …
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработкиОбзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки
Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor