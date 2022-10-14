Представлены топовые смарт-часы Amazfit Falcon

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов премиальной моделью Amazfit Falcon, которые оценены в 500 долларов или 500 евро в зависимости от региона продаж. Новинка характеризуется титановым корпусом, сапфировым стеклом для защиты дисплея, защитой от воды в соответствии со степенью 20 ATM, возможностью работы в диапазоне температур от +70°С до -40°С, 150 спортивными режимами, навигацией в реальном времени, мониторингом ЧСС, SpO2 и уровня стресса, 1,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 416:416 пикселей, модулем GPS, батареей ёмкостью 500 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi (2,4 ГГц), автономностью до 14 дней в режиме обычной работы и до 30 дней в режиме энергосбережения.