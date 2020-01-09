Представлены три видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT

Компания PowerColor представила три версии видеокарты Radeon RX 5600 XT, которые отличаются тактовыми частотами, системами охлаждения и, конечно, ценой. Среди прочих выделяется модель Radeon RX 5600 XT Liquid Devil, которая получил водоблок полного покрытия производства EK Water Blocks. Водоблок характеризуется медным никелированным основанием, контактирующим с GPU, памятью и подсистемой питания.

Модели Radeon RX 5600 XT Red Devil и RX 5600 XT Red Dragon оснащаются системами охлаждения с двумя вентиляторами, алюминиевым радиатором и медными тепловыми трубками. В Radeon RX 5600 XT Red Dragon СО займет два слота, а также у нее лишь один 8-контактный разъём питания. Radeon RX 5600 XT Red Devil отличается более массивным кулером и 6-контактным разъёмом в дополнение к 8-контакнтному. Средняя частота Radeon RX 5600 XT Red Dragon составляет 1460 МГц, а у Radeon RX 5600 XT Red Devil – 1560 МГц. Максимальная Boost-частота последней равна 1620 МГц. Новинки станут доступны для покупки 21 января по цене от 280 долларов.