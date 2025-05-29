Представлены ударопрочные часы Casio G-Shock MTG-B4000

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock MTG-B4000, которая может похвастаться инновационной ударопрочной конструкцией. Последняя подразумевает размещение соединительной части браслета прямо на раме. За счет этого решения смягчается удар или вибрация.

Новинка также характеризуется корпусом из углеродного композита и нержавеющей стали, металлическим безелем с сине-серым IP-покрытием, задней крышкой, выполненной по технологии литья металлов под давлением, безвинтовым креплением, циферблатом с трёхмерным дизайном и люминесцентным покрытием Neo-Brite, светодиодной подсветкой Super Illuminator, сапфировым стеклом, водонепроницаемостью уровня 20 АТМ, массой 112 граммов, поддержкой зарядки Tough Solar со временем автономной работы до 18 месяцев, поддержкой радиосинхронизации времени MultiBand 6 и адаптером беспроводной связи Bluetooth. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 1210 и 1135 долларов в зависимости от модели.