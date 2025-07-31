Представлены умные часы Amazfit Balance 2

Balance 2 выделяются своим богатым набором спортивных режимов, надежной навигацией и продолжительным временем работы от одного заряда. Корпус часов выполнен из обновленного алюминия в минималистичном стиле, что позволяет сочетать их как с деловым костюмом, так и со спортивной экипировкой. Яркий 1,5-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит гарантирует превосходную читаемость даже под прямыми солнечными лучами.
Amazfit Balance 2 поддерживают более 170 различных видов спортивных тренировок и автоматически определяют наиболее востребованные из них. По завершении тренировки пользователь получает детализированный отчет со всеми ключевыми показателями в приложении Zepp. Прочность Amazfit Balance 2 соответствует давлению до 10 атмосфер и подтверждена шестью международными стандартами. Эти часы идеально подходят не только для плавания, но и для погружений на глубину до 45 метров.