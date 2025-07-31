Представлены умные часы Amazfit Balance 2

Amazfit представляет Balance 2 – обновленную версию своих смарт-часов, ориентированную на продвинутый мониторинг здоровья и спортивных достижений. Эти часы обеспечивают точное и постоянное отслеживание сердечного ритма, фаз сна и уровня стресса, адаптируясь к любому стилю жизни – от повседневных дел до интенсивных тренировок и путешествий.

Balance 2 выделяются своим богатым набором спортивных режимов, надежной навигацией и продолжительным временем работы от одного заряда. Корпус часов выполнен из обновленного алюминия в минималистичном стиле, что позволяет сочетать их как с деловым костюмом, так и со спортивной экипировкой. Яркий 1,5-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит гарантирует превосходную читаемость даже под прямыми солнечными лучами.

Впечатляющая автономность – еще одно преимущество Amazfit Balance 2. Благодаря аккумулятору емкостью 658 мАч, часы способны проработать до 21 дня без подзарядки, что является одним из лучших показателей среди аналогов. Поддержка нескольких глобальных навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС и других), а также двухдиапазонный режим работы (L1+L5) обеспечивают исключительную точность определения местоположения.

Amazfit Balance 2 поддерживают более 170 различных видов спортивных тренировок и автоматически определяют наиболее востребованные из них. По завершении тренировки пользователь получает детализированный отчет со всеми ключевыми показателями в приложении Zepp. Прочность Amazfit Balance 2 соответствует давлению до 10 атмосфер и подтверждена шестью международными стандартами. Эти часы идеально подходят не только для плавания, но и для погружений на глубину до 45 метров.
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