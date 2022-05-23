Представлены умные часы Amazfit GTR 2 New Version

Компания Amazfit представила новые умные часы под названием Amazfit GTR 2 New Version, которые поступят в продажу 23 мая. Новая версия Amazfit GTR 2 имеет схожий дизайн с GTR 2. Модель сохраняет корпус из алюминиевого сплава, но доступна с силиконовым ремешком в цветах Lightning Grey и Thunder Black.

Часы Amazfit GTR 2 New Version оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 x 454 пикселей, яркостью до 450 кд/м2 и плотностью 326 пикселей на дюйм. Дисплей покрыт 2,5D-стеклом с устойчивым к царапинам карбоновым покрытием. Умные часы поддерживают более 90 спортивных режимов, включая бег на свежем воздухе, ходьбу, езду на велосипеде и другие. Часы также оснащены функциями отслеживания активности, такими как частота сердечных сокращений, расстояние, шаги, калории, сон и стресс.

Другие встроенные функции включают собственный биотрекер Huami, измерение насыщения крови кислородом (SpO2), датчик биологических данных, акселерометр, датчик гироскопа, геомагнитный датчик, датчик давления воздуха и датчик внешней освещенности. Часы водонепроницаемы (50 АТМ) и поддерживают Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi (2,4 ГГц) и GPS + ГЛОНАСС. В часах есть 3 ГБ места для воспроизведения музыки в автономном режиме. Аккумулятор емкостью 471 мАч обеспечивает до 14 дней автономной работы при обычном использовании. При интенсивном использовании батарея может работать в течение 6,5 дней, а при обычном использовании срок службы батареи увеличивается до 38 дней.

Цена новинки составляет 155 долларов.
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