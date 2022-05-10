Представлены умные часы Ambrane Wise Eon

Ambrane Wise Eon — это умные часы, ориентированные на молодежь, которые были запущены в Индии. Они оснащены 1,69-дюймовым сенсорным экраном LucidDisplay с максимальной яркостью 450 нит и разрешением 240x280 пикселей.

Часы Ambrane Wise Eon выполнены в стиле унисекс с традиционным кубическим циферблатом. Он оснащен регулируемым и удобным силиконовым ремешком. Он поставляется с функцией «24x7 Health Monitoring», а также датчиком SpO2, отслеживанием артериального давления, мониторингом сердечного ритма, отслеживанием сна, тренировкой дыхания, отслеживанием калорий и другими функциями для здоровья. Кроме того, он включает в себя более 60 спортивных режимов и имеет класс защиты от воды и пыли IP68. По данным компании, эти умные часы могут работать до 10 дней без подзарядки. Часы оснащены микрофоном и динамиком, а также имеет встроенный циферблат для поддержки вызовов Bluetooth. Пользователи также могут давать команды голосовым помощникам через эти умные часы. Ambrane Wise Eon включает в себя три предустановленные игры. Кроме того, есть дополнительные функции, такие как будильник, секундомер, удаленная камера, музыкальный проигрыватель, оповещение о сидячем положении и многое другое.