Представлены умные часы Crossbeats Ignite Lyt

Компания Crossbeats представила умные часы Crossbeats Ignite Lyt. Смарт-часы имеют прямоугольный циферблат с 1,69-дюймовым дисплеем, защищенным 2,5D-стеклом. Он имеет вращающуюся кнопку, чтобы упростить навигацию по пользовательскому интерфейсу.

Умные часы имеют множество функций мониторинга здоровья, в том числе датчик SpO2 для отслеживания кислорода в крови, 24-часовой трекер сердечного ритма, трекер сна, который регистрирует ваши циклы и качество сна в течение недели. Умные часы Crossbeats Ignite Lyt поддерживают популярные спортивные режимы. Crossbeats также запустила приложение Crossbeats Xplore. Компания утверждает, что приложение на 100% безопасно и предлагает пользователям полную конфиденциальность. Смарт-часы имеют класс защиты IP68, что означает, что их можно погружать на глубину до 1,5 м на срок до тридцати минут. Автономность умных часов достигает 15 дней без подзарядки. Crossbeats Ignite Lyt продаются всего за 25 долларов.