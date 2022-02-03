Представлены умные часы DIZO Watch S с AMOLED-дисплеем

Суббренд Realme TechLife Dizo недавно выпустил на индийский рынок свои первые смарт-часы с дисплеем AMOLED, получившие название Dizo Watch R. А теперь появились новости о том, что бренд работает над другими умными часами с дисплеем AMOLED, которые он планирует выпустить в ближайшее время.

Согласно отчету, бренд работает над выпуском новых смарт-часов под названием Dizo Watch S. Цены и большинство ключевых характеристик Watch S остаются неизвестными, однако умные часы рекламируются как бюджетные, поэтому мы можем ожидать цену начального уровня.

Часы Watch R оснащены круглым циферблатом с 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем и разрешением 360 x 360 пикселей. Умные часы оснащены металлическим корпусом премиум-класса и обладают защитой от воды и пыли 5 АТМ. Кроме того, устройство также оснащено причудливым изогнутым стеклом 2,5D. Dizo Watch R были запущены по начальной цене 47 долларов в Индии. После чего цена была увеличена 54 доллара. Таким образом, мы можем увидеть аналогичную тенденцию с предстоящим запуском Dizo Watch S в марте.