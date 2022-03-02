Представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports

Сегодня были представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports. Новое устройство от суббренда Realme Techlife является преемником часов Dizo Watch 2.

Dizo Watch 2 Sports оснащены 1,69-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с разрешением 240x280 пикселей, максимальной яркостью 600 нит и покрытием, защищающим от отпечатков пальцев. Пользователи могут настроить часы, выбрав циферблат из более чем 150 различных вариантов. Говорят, что смарт-часы на 20% легче прошлых Dizo Watch 2.

Умные часы могут отслеживать спортивные занятия пользователя с помощью приложения Dizo, которое также показывает маршрут бега пользователя по GPS, обмен отчетами о тренировках и отчеты об упражнениях. Другие функции мониторинга здоровья включают в себя мониторинг сердечного ритма в реальном времени, мониторинг насыщения крови кислородом (SpO2), отслеживание сна, отслеживание менструального цикла, счетчик шагов, отслеживание калорий, напоминание о питье воды и напоминания о малоподвижном образе.

Рекламируется, что Dizo Watch 2 Sports с аккумулятором емкостью 260 мАч и интеллектуальным энергосберегающим чипом могут работать до 10 дней без подзарядки. Его можно полностью зарядить с нуля примерно за два часа, а время работы в режиме ожидания составляет 20 дней. Умные часы совместимы с устройствами Android 5.0 или выше. Его можно подключить к смартфону с помощью Bluetooth v5, обеспечивающего радиус действия 10 метров.