Представлены умные часы Fire-Boltt Thunder

Сегодня в Индии были представлены новые умные часы Fire-Boltt Thunder. Умные часы Fire-Boltt Thunder оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением экрана 360 x 360 пикселей. Это круглый дисплей, который имеет более 200 циферблатов. Одной из его ключевых особенностей является функция вызова по Bluetooth. Пользователи могут принимать вызовы с сопряженного смартфона через Bluetooth. Вы также можете разговаривать через встроенный микрофон и динамики, которые сочетаются с панелью быстрого набора, сохраненными контактами и даже историей звонков.

Часы также поддерживают 30 спортивных режимов, таких как бег, езда на велосипеде, баскетбол, бадминтон и другие. Они имеют встроенный голосовой помощник. Fire-Boltt Thunder могут работать до семи дней при одной зарядке.

Другие функции включают защиту от воды и пыли IP68, будильник, секундомер, управление камерой, управление музыкой, напоминание о питье воды, обновления погоды и регулировку яркости. Цена Fire-Boltt составляет 65 долларов.