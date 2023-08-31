Представлены умные часы Garmin Venu 3

Компания Garmin пополнила ассортимент смарт-часов моделями Venu 3 и Venu 3S, которые оценены в 450 долларов. Первые получили 1,4-дюймовый AMOLED-экран с режимом «Always On Display», автономность до 14 дней при обычной работе и 45-мм корпус, а вторые характеризуются 41-мм корпусом, а 1,2-дюймовым дисплеем и временем автономной работы до 10 дней.

Обе модели также могут похвастаться 8 ГБ флеш-памяти, датчиком для отслеживания сердечного ритма и SpO2, компасом, высотомером, модулем NFC, полимерным корпусом с безелем из нержавеющей стали, защитой от воды до 5 атм, а также встроенными динамиками и микрофонами для звонков.