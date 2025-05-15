Представлены умные часы Huawei Watch 5

Компания Huawei пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 5, которая получила размеры 42 мм и 46 мм. Первую оснастили корпусом из высокопрочного титана или нержавеющей стали 316L, а вторую – из нержавеющей стали 904L или 316L.

Новинка характеризуется датчиком X-Tap для измерения показателей здоровья одним касанием (ЭКГ, ЧСС, вариабельность сердечного ритма и SpO2), датчиком температуры кожи, высотомером, отслеживанием уровня стресса и качества сна, 100 режимами тренировок, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, 1,5- и 1,38-дюймовыми LTPO 2.0 AMOLED-дисплеями с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой eSIM, микрофоном, динамиком, модулями NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а также батареей ёмкостью 867 мАч. Часы оценены на российском рынке от 35 и от 40 тысяч рублей соответственно.
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