Представлены умные часы Inbase Urban Lite X с 15-дневным временем автономной работы

Inbase , бренд, специализирующийся на гаджетах и ​​аксессуарах, анонсировал новые смарт-часы под названием Urban Lite X. Устройство оснащено дисплеем квадратной формы, важными датчиками состояния здоровья и обещает длительное время автономной работы.

Urban X Lite оснащен 1,6-дюймовым ярким дисплеем и гибридным корпусом, состоящим из алюминия и поликарбоната. Это легкое устройство оснащено удобным для кожи силиконовым ремешком. Urban X Lite — это пыле и водонепроницаемое устройство со степенью защиты IP68. Urban X Lite оснащен чипсетом Realtek и Bluetooth 5.0 для стабильного подключения. После сопряжения со смартфоном он может отображать уведомления о звонках и сообщениях. Urban X Lite оснащен трекером кислорода в крови (SpO2), монитором артериального давления и датчиком сердечного ритма. Они также могут подсчитывать шаги и определять режимы сна. Пользователи также могут установить любое изображение в качестве циферблата на устройстве.
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