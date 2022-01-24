Представлены умные часы Just Corseca Ray K'anabis

Сегодня были представлены умные часы Just Corseca Ray K'anabis. Ray K’anabis — смарт-часы с защитой от соленой воды, которые станут отличной покупкой для спортсменов, байкеров и людей работающих в суровых условиях.

Just Corseca Ray K’anabis оснащены 1,28-дюймовым IPS-дисплеем Full HD с разрешением 240×240 пикселей. Они имеют цельную конструкцию, которая может выдерживать подводные условия до 30 минут на глубине 1,5 метра. Они также имеет функцию вызова и множество датчиков, которые обеспечивают измерения артериального давления, насыщения крови, частоты сердечных сокращений, менструального цикла, а также напоминание о питье воды. В Ray K'anabis также доступно несколько спортивных режимов.

Аккумулятор Ray K'anabis имеет емкость 400 мАч и может работать до 15 дней при обычном использовании и до 20 дней в режиме ожидания. Умные часы предлагают управление музыкой, управление камерой и ряд других функций, включая поиск телефона.

Часы будут доступны в черном и зеленом цветах.