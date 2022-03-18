Представлены умные часы Noise ColorFit Pro 3 Alpha

Представлены новые смарт-часы от популярного индийского бренда Noise ColorFit Pro 3 Alpha. Бюджетные смарт-часы оснащены функцией голосовых вызовов через Bluetooth, которая позволяет пользователям принимать и совершать звонки.

Noise ColorFit Pro 3 Alpha оснащены 1,69 -дюймовым ЖК-дисплеем TFT (240x280 пикселей) с максимальной яркостью 500 нит. Смарт-часы имеют прямоугольный циферблат диаметром 43 мм золотистого цвета и силиконовые ремешки. Noise предоставил функцию голосового вызова через Bluetooth и микрофон на ColorFit Pro 3 Alpha. Функция позволяет пользователям принимать и совершать звонки. Noise ColorFit Pro 3 Alpha совместим как с телефонами iPhone, так и с телефонами Android. Noise ColorFit Pro 3 Alpha также поставляется с поддержкой Alexa и более чем 150 настраиваемых циферблатов. Часы имеют сертификат водонепроницаемости 5 АТМ, также они поставляются с магнитным зарядным устройством. Noise ColorFit Pro 3 Alpha также имеют такие функции, как интеллектуальные уведомления, будильник и оповещения календаря.