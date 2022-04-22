Представлены умные часы NoiseFit Buzz

Сегодня были представлены новые умные часы NoiseFit Buzz. Одним из уникальных преимуществ носимых устройств является функция вызова через Bluetooth.

NoiseFit Buzz — это бюджетные смарт-часы с круглым циферблатом и кнопкой для навигации. Они оснащены 1,37-дюймовым TFT-дисплеем TruView с разрешением 360x360 пикселей и предлагает поддержку облачных, анимированных, а также настраиваемых циферблатов. Главной функцией часов является, функция вызовов Bluetooth, которая позволяет владельцам принимать вызовы с устройства. Он также поставляется с поддержкой виртуальных голосовых помощников. NoiseFit Buzz оснащены круглосуточным мониторингом сердечного ритма, датчиком SpO2, отслеживанием сна, а также трекером женского здоровья. Носимое устройство также предлагает поддержку 9 спортивных режимов. Они имеют класс защиты IP67 от пыли и воды, это означает, что они могут выдержать пот и брызги воды. Что касается батареи, заявлено, что умные часы NoiseFit Buzz обеспечивают до 7 дней автономной работы без подзарядки.
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